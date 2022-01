Tumori | la pelle si difende grazie a una proteina stratega Una ricerca apre la strada a nuove terapie

Leggi su ildenaro

(Di martedì 11 gennaio 2022) Identificata nellauna’ che organizza la prima linea di difesa contro il tumore: si chiama CSDE1 e il suo compito è quello di indurre le cellule a entrare in senescenza in maniera coordinata, in modo da rallentare il loro metabolismo e impedirne la trasformazione in cellule tumorali. La scoperta, che potrà aprire la, è pubblicata sulla rivista Cell Reports dagli esperti del Center for Genomics Regulation (Crg) di Barcellona. Il primo autore del lavoro è l’italiano Rosario Avolio, che attualmente ricopre il ruolo ditore all’Università Federico II di Napoli. Lo studio, coordinato da Fatima Gebauer del Crg, ha preso in esame le cellule più abbondanti dell’epidermide, i cheratinociti, da cui possono generarsi diversi ...