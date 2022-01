Traffico Roma del 11-01-2022 ore 11:30 (Di martedì 11 gennaio 2022) Luceverde Roma Buongiorno Traffico ora scorrevole non vuoi raccordi autostradali della capitale seminiamo prudenza per il forte vento in zona Pietralata un incidente in via Giovanni Michelotti la chiesa di via Ludovico Pasini alberi sulla carreggiata invece in via Francesco Aquilanti correttamente all’altezza di via Tommaso Mosca ancora alberi in carreggiata su via delle Terme di Caracalla verso Piazza di Porta Capena mentre sul primo Tiburtini di fronte all’ospedale Pertini segnaliamo prudenza per un ostacolo sulla strada altro incidente in largo Don Luigi Guanella nei pressi di via Aurelia Antica rallentamenti sul posto fino alle 14 e ricordiamo una manifestazione in piazza Santi Apostoli mentre dalle 15 fino alle 18 una settimana in piazza del Campidoglio incidente ancora in viale delle Milizie all’altezza di via Fornovo è riaperta al transito la ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 gennaio 2022) LuceverdeBuongiornoora scorrevole non vuoi raccordi autostradali della capitale seminiamo prudenza per il forte vento in zona Pietralata un incidente in via Giovanni Michelotti la chiesa di via Ludovico Pasini alberi sulla carreggiata invece in via Francesco Aquilanti correttamente all’altezza di via Tommaso Mosca ancora alberi in carreggiata su via delle Terme di Caracalla verso Piazza di Porta Capena mentre sul primo Tiburtini di fronte all’ospedale Pertini segnaliamo prudenza per un ostacolo sulla strada altro incidente in largo Don Luigi Guanella nei pressi di via Aurelia Antica rallentamenti sul posto fino alle 14 e ricordiamo una manifestazione in piazza Santi Apostoli mentre dalle 15 fino alle 18 una settimana in piazza del Campidoglio incidente ancora in viale delle Milizie all’altezza di via Fornovo è riaperta al transito la ...

Advertising

muoversintoscan : ?? In #A1, per traffico intenso, rallentamenti tra #Calenzano-#SestoFiorentino e il bivio A1-Var in direzione Bolo… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #lavori - Via Cristoforo Colombo ?? Fino al #15gennaio 2022 ? CARREGGIATA RIDOTTA tratto Via Laurentina ??… - LuceverdeRadio : ?? ?? Linee Roma - Firenze convenzionale e Viterbo - Capranica: traffico tornato regolare dopo accertamenti dell'Au… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a viale dei Caduti per la Liberazione, tra via degli Eroi di Cefalonia e via Pontina. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via di Torrevecchia, tra largo Millesimo e via Trionfale -