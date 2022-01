Sviluppare le competenze non cognitive in ambito scolastico, di cosa si tratta. C’è una proposta di legge, ne parliamo con Maurizio Lupi [INTERVISTA] (Di martedì 11 gennaio 2022) Da tempo è avviato il dibattito sulla capacità delle istituzioni scolastiche di formare la persona nella sua interezza. Alle competenze già richieste nei percorsi scolastici sta maturando la convinzione di affiancare quelle che vengono identificate come competenze non cognitive, tanto da aver portato alla redazione di un disegno di legge in tal senso. Ne abbiamo parlato con l’Onorevole Maurizio Lupi, presidente dell’intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà. L'articolo Sviluppare le competenze non cognitive in ambito scolastico, di cosa si tratta. C’è una proposta di legge, ne parliamo con Maurizio ... Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 gennaio 2022) Da tempo è avviato il dibattito sulla capacità delle istituzioni scolastiche di formare la persona nella sua interezza. Allegià richieste nei percorsi scolastici sta maturando la convinzione di affiancare quelle che vengono identificate comenon, tanto da aver portato alla redazione di un disegno diin tal senso. Ne abbiamo parlato con l’Onorevole, presidente dell’intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà. L'articololenonin, disi. C’è unadi, necon...

