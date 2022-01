Sonego-Baez in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Sydney 2022 (Di martedì 11 gennaio 2022) Lorenzo Sonego affronterà Sebastian Baez al secondo turno dell’Atp 250 di Sydney 2022, torneo importante in vista degli Australian Open. Dopo l’esperienza in Atp Cup e il debutto vittorioso proprio nell’evento di riferimento, con Hugo Gaston eliminato agevolmente, il torinese troverà di fronte un avversario ostico e dal tennis energico. L’argentino preferisce la terra rossa come campo di battaglia; a partire dalle Next Gen Atp Finals di Milano, però, Baez ha dimostrato di non disdegnare le superfici rapide. In particolare, fondamentale il rendimento dei due atleti con il dritto, colpo migliori di ambedue; Sonego, inoltre, detiene una prima di servizio rilevante, potenzialmente un asso nella manica decisivo per prevalere. TABELLONE MONTEPREMI La sfida tra Sonego e ... Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) Lorenzoaffronterà Sebastianal secondo turno dell’Atp 250 di, torneo importante in vista degli Australian Open. Dopo l’esperienza in Atp Cup e il debutto vittorioso proprio nell’evento di riferimento, con Hugo Gaston eliminato agevolmente, il torinese troverà di fronte un avversario ostico e dal tennis energico. L’argentino preferisce la terra rossa come campo di battaglia; a partire dalle Next Gen Atp Finals di Milano, però,ha dimostrato di non disdegnare le superfici rapide. In particolare, fondamentale il rendimento dei due atleti con il dritto, colpo migliori di ambedue;, inoltre, detiene una prima di servizio rilevante, potenzialmente un asso nella manica decisivo per prevalere. TABELLONE MONTEPREMI La sfida trae ...

