Sissi 2 ci sarà | la conferma del cast | l’inizio delle riprese in primavera

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)2 ci. Ancor prima del debutto in tv, la seconda stagione della serie evento, incentrata sull’Imperatrice d’Austria, era statata dall’emittente tedesca RTL+. Ad annunciarlo, Hauke ??Bartel, Head of Fiction RTL Germany, durante la presentazione della serie al Canneseries: Il nostro obiettivo era quello di far rivivere la storia di, ma di raccontarla in modo diverso, da una prospettiva moderna. Ecco perché non vedo l’ora non solo di celebrare la prima mondiale qui a Cannes, ma anche di annunciare ora che l’entusiasmante storia dell’imperatrice austriaca sta per entrare nella seconda stagione su RTL + e RTL. Ad aggiungere ulteriore, ci hanno pensato i due attori protagonisti, Dominique Devenport e Jannik Schümann, che hanno lasciato intendere che le ...