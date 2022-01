Se possiedi il pensiero divergente sei una persona molto creativa e non solo

(Di martedì 11 gennaio 2022) Di fronte a un problema di qualsiasi genere, nella quotidianità o nel lavoro, non sempre esiste una sola soluzione. Anzi, nella maggior parte dei casi, specialmente quando si parla della vita reale, non ci sono opzioni uniche, ma si possono vagliare diverse soluzioni e giungere a diversi risultati. Ragionare in questa maniera significa possedere un, un approccio che non segue un ragionamento lineare, ma una riflessione più libera e ampia. Cos’è il? Il termine “” è stato ideato nel 1956 da Joy Paul Guilford, uno psicologo americano, e rappresenta la capacità di pensare a diverse soluzioni, numerose e ingegnose, a uno stesso problema. Lo stesso Guilford contrapponeva ilal ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : possiedi pensiero

alfemminile.com

Dovresti però evitare di vantarti per delle doti che in realtà non. LEI - L'amore e l'eros ... Non pretendere che il tuo partner ti legga nel! ACQUARIO - LUI - Con Venere e Plutone nel ......Lana sono previste mostre ed eventi che mettano in luce diversi aspetti del lavoro e del... 'Il sogno è l'ultima notizia chedi te, scriveva Franz Kafka nelle lettere a Milena. ...Ogni volta che il sistema in cui viviamo subisce cambiamenti strutturali importanti dovuti a sconvolgimenti storici o sociali, come le crisi economiche, le epidemie o le guerre, il sistema di pensiero ...La personalità di Mattarella emerge da due piccoli particolari nella sua firma. Chi è il presidente che ha tenuto unito il Paese per 7 anni ...