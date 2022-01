Scuole, genitori divisi sul rientro. De Luca: “Per prevenire non si deve essere zona rossa” (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Sono tornati in aula a Napoli gli alunni delle Scuole dell’infanzia, delle elementari e delle medie all’indomani della decisione del Tar Campania che ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza regionale che posticipava il ritorno in classe alla fine di gennaio. E dunque oggi la campanella ha suonato per gli alunni che zaini in spalla e accompagnati dai genitori hanno varcato i cancelli delle Scuole. Un ritorno che tuttavia divide le famiglie tra quanti sono favorevoli alla ripresa delle lezioni e chi invece avrebbe preferito il ricorso alla Dad per alcune settimane. “Bene che si sia tornati in classe – dice Paolo, papà di una bimba che frequenta la II elementare – l’anno scorso praticamente è stato quasi tutto in Dad ed è stato difficile soprattutto per i più piccoli e inoltre, nonostante l’impegno enorme ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Sono tornati in aula a Napoli gli alunni delledell’infanzia, delle elementari e delle medie all’indomani della decisione del Tar Campania che ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza regionale che posticipava il ritorno in classe alla fine di gennaio. E dunque oggi la campanella ha suonato per gli alunni che zaini in spalla e accompagnati daihanno varcato i cancelli delle. Un ritorno che tuttavia divide le famiglie tra quanti sono favorevoli alla ripresa delle lezioni e chi invece avrebbe preferito il ricorso alla Dad per alcune settimane. “Bene che si sia tornati in classe – dice Paolo, papà di una bimba che frequenta la II elementare – l’anno scorso praticamente è stato quasi tutto in Dad ed è stato difficile soprattutto per i più piccoli e inoltre, nonostante l’impegno enorme ...

