Sconfessata la Regione sulla gestione pandemica

(Di martedì 11 gennaio 2022) “LaCampania è statain materia di governo della pandemia e infatti il Tar ha eccepito svariate violazioni tra cui quella relativa alla gerarchia delle fonti, del principio di proporzionalità e ragionevolezza, del diritto all’istruzione oltre all’eccesso di potere e violazione di legge”. Così l’Associazione Scuole Aperte commenta la decisione del Tar Campania che ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza regionale e dunque da domani gli alunni delle scuole dell’infanzia, elementari e medie rientreranno in aula. “Alla– proseguono dall’Associazione – non era bastata la sonora bocciatura delle ordinanze già giudicate illegittime che erano state emesse durante lo scorso anno scolastico quando i bambini campani avevano subito lo stop alla presenza in aula per quasi tutto l’anno. Nonostante ciò, la ...

