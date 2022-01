Sassoli, i no vax esultano in rete per la sua morte e scrivono che è dovuta al vaccino. Crosetto: vermi (Di martedì 11 gennaio 2022) Post deliranti e tesi altrettanto offensive. Da poche ore circola la notizia della morte di David Sassoli, la cui salute è stata compromessa da una polmonite da legionella, e i no vax sono già all’opera con le loro manie complottiste, con le loro paranoie e con il seguito di fake news da divulgare. Colpa della terza dose, sentenziano sui social, e si fanno scudo del parere di Luc Montagnier. Lo scienziato aveva espresso dubbi, infatti, sui vaccini a Mrna, ritenendo poco congrui i tempi di sperimentazione. A questa tesi, espressa con la sicurezza di chi ritiene di avere in mano la cartella clinica del defunto, si accompagna la squallida esultanza sui social degli stessi soggetti. Su diversi canali Telegram e profili Facebook – sottolinea AdnKronos – c’è chi manifesta apertamente la propria soddisfazione per la morte di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 gennaio 2022) Post deliranti e tesi altrettanto offensive. Da poche ore circola la notizia delladi David, la cui salute è stata compromessa da una polmonite da legionella, e i no vax sono già all’opera con le loro manie complottiste, con le loro paranoie e con il seguito di fake news da divulgare. Colpa della terza dose, sentenziano sui social, e si fanno scudo del parere di Luc Montagnier. Lo scienziato aveva espresso dubbi, infatti, sui vaccini a Mrna, ritenendo poco congrui i tempi di sperimentazione. A questa tesi, espressa con la sicurezza di chi ritiene di avere in mano la cartella clinica del defunto, si accompagna la squallida esultanza sui social degli stessi soggetti. Su diversi canali Telegram e profili Facebook – sottolinea AdnKronos – c’è chi manifesta apertamente la propria soddisfazione per ladi ...

marattin : Mi volete convincere che tutti i profili anonimi (e nei fatti non tracciabili, finiamola anche con questa balla)che… - fanpage : Il presidente del Parlamento europeo #DavidSassoli è morto nella notte a 65 anni. I No Vax non credono alla version… - repubblica : David Sassoli, sul web fake news e No Vax scatenati: 'Morto per il vaccino' [di Valeria Forgnone] - Rog_2 : RT @ilriformista: La galleria degli orrori virale con l’hashtag #nessunacorrelazione. “Sicuramente i familiari saranno risarciti”, scrive u… - MariaAversano1 : RT @kappaespada: Perché non dire che Sassoli aveva avuto una leucemia in passato e quindi la grave complicanza dovuta a una disfunzione del… -