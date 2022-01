Salvini sul Quirinale: "Draghi premier o ci sarà confusione" (Di martedì 11 gennaio 2022) “Penso che molti italiani, me compreso, avrebbero piacere che Draghi continuasse a svolgere il ruolo di presidente del Consiglio di garanzia, in Italia e in Europa, perché ci sono ancora tante cose da fare in questi mesi che ci accompagnano alla fine della legislatura”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Porta a Porta. “La mia preoccupazione è che se togli il tassello più importante di questo governo non so come ne usciremmo. Di tutto c’è bisogno fuorché di confusione in Italia in questo momento”. Sulla possibilità che il centrodestra punti sul leader di FI per il Quirinale, il leader della Lega ha detto: “Berlusconi ha fatto tre volte il presidente del Consiglio, è conosciuto a livello internazionale, nessuno da sinistra può mettere veti a priori, bisogna aspettare che lui dica cosa vuol ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 gennaio 2022) “Penso che molti italiani, me compreso, avrebbero piacere checontinuasse a svolgere il ruolo di presidente del Consiglio di garanzia, in Italia e in Europa, perché ci sono ancora tante cose da fare in questi mesi che ci accompagnano alla fine della legislatura”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, ospite di Porta a Porta. “La mia preoccupazione è che se togli il tassello più importante di questo governo non so come ne usciremmo. Di tutto c’è bisogno fuorché diin Italia in questo momento”. Sulla possibilità che il centrodestra punti sul leader di FI per il, il leader della Lega ha detto: “Berlusconi ha fatto tre volte il presidente del Consiglio, è conosciuto a livello internazionale, nessuno da sinistra può mettere veti a priori, bisogna aspettare che lui dica cosa vuol ...

Advertising

Mov5Stelle : La propaganda di Salvini sul nucleare ormai è smascherata. Mentre famiglie e imprese sono alle prese con il caro bo… - LegaSalvini : GOVERNO, #SALVINI: “BENE L’IMPEGNO DI DRAGHI PER TAGLIARE ANCORA LE BOLLETTE DI LUCE E GAS, SUL COLLE STO LAVORANDO… - elio_vito : Hanno fatto una polemica strumentale sul Buon Natale, su Giuseppe e Maria, stravolgendo la dottrina cattolica, pers… - _fiorucci : RT @AdmiralReloade1: Non fatevi illusioni sul parlamento, ci sarà il solito paravento del voto di fiducia, esattamente come l'obbligo vacci… - HuffPostItalia : Salvini sul Quirinale: 'Draghi premier o ci sarà confusione' -