Montani | Bper e Carige sono banche del territorio | con Genova completeremo la mappa

Advertising

rep_genova : Montani, Bper prepara il ritorno dell’ex: “Spero in tempi brevi” [Massima Minella] [aggiornamento delle 07:41] - infoiteconomia : BPER, Montani: soddisfatto da decisione FITD su Carige. Conclusione in tempi brevi - Andreacocco87 : BPER, Montani: soddisfatto da decisione FITD su Carige. Conclusione in tempi brevi - newsfinanza : Carige: Montani (Bper), ora due diligence, spero tempi brevi - CorriereQ : Carige: Montani (Bper), ora due diligence, spero tempi brevi -

Ultime Notizie dalla rete : Montani Bper

Secondo quanto riportato da Fabrizio Massaro per il Corriere della Sera, il ceo diBanca,, ha sottolineato che la nuova offerta mantiene "tutti i suoi presupposti principali, ovvero la ...Lo afferma Piero Luigi, amministratore delegato diBanca, aggiungendo che "in questi giorni si apre, con la necessaria attività di due diligence, un percorso impegnativo di cui auspico ...La due diligence avrà inizio il 15 febbraio 2022. Secondo quanto riportato da Fabrizio Massaro per il Corriere della Sera, il ceo di BPER Banca, Montani, ha sottolineato che la nuova offerta mantiene ...L’offerta di Bper, si legge nel comunicato del Fitd, ha “natura non vincolante” e sarà seguita da un’offerta pubblica a 0,8 euro ad azione sulle restanti quote della banca non in mano al Fondo, pari a ...