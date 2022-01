LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2022 in DIRETTA: in testa c’è sempre Vlhova! Shiffrin a 4 decimi. Della Mea in bilico (Di martedì 11 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.01: L’azzurra Mathiou accumula un ritardo di 2?51 ed è 34ma, fuori dalla seconda manche 18.59: Anche la neozelandese Hudson si piazza al 28mo posto a 2?10, davanti a Della Mea che ora è 30ma 18.57: La giapponese Ando con un ritardo di 1?99 sopravanza Della Mea che è 29ma al momento 18.55: La statunitense O’ Brien si inserisce in 25ma posizione a 1?87 dalla vetta 18.53: Hrovat e Stoffel sono dietro a Della Mea 18.52: E’ ancora fuori Marta Rossetti, per la qyuinta volta in stagione. Inforca nella parte centrale Della gara 18.51: Non riesce a limitare i danni ‘azzurra Della Mea che chiude al 27mo posto con un ritardo di 2?16 18.50: Anche la svizzera Meillard in difficoltà al rientro dal Covid, accumula 3?92 di ritardo ed è ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.01: L’azzurra Mathiou accumula un ritardo di 2?51 ed è 34ma, fuori dalla seconda manche 18.59: Anche la neozelandese Hudson si piazza al 28mo posto a 2?10, davanti aMea che ora è 30ma 18.57: La giapponese Ando con un ritardo di 1?99 sopravanzaMea che è 29ma al momento 18.55: La statunitense O’ Brien si inserisce in 25ma posizione a 1?87 dalla vetta 18.53: Hrovat e Stoffel sono dietro aMea 18.52: E’ ancora fuori Marta Rossetti, per la qyuinta volta in stagione. Inforca nella parte centralegara 18.51: Non riesce a limitare i danni ‘azzurraMea che chiude al 27mo posto con un ritardo di 2?16 18.50: Anche la svizzera Meillard in difficoltà al rientro dal Covid, accumula 3?92 di ritardo ed è ...

