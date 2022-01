La piccola bottega degli orrori in scena a Udine (Di martedì 11 gennaio 2022) Ingorda, bugiarda, prepotente e dispettosa, Audrey II è la magica pianta nata da un’eclissi di sole in grado di realizzare tutti i desideri del povero Seymour, commesso in un piccolo negozio di fiori di New York. Ma per farlo, l’ingordo vegetale deve nutrirsi di qualcosa di molto particolare… Arriva in prima regionale al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, dal 14 al 16 gennaio 2022, La piccola bottega degli orrori, uno dei musical di maggiore successo di tutti i tempi in un nuovo, applauditissimo allestimento. Iconico, dirompente, elettrizzante, lo spettacoloè nato nel 1982 dalla creatività di Howard Ashman e Alan Menken (coppia artistica vincitrice di premi Oscar, Golden globe e Grammy Awards) a partire dall’omonimo film del 1960 diretto da Roger Corman. Da allora il successo planetario ... Leggi su udine20 (Di martedì 11 gennaio 2022) Ingorda, bugiarda, prepotente e dispettosa, Audrey II è la magica pianta nata da un’eclissi di sole in grado di realizzare tutti i desideri del povero Seymour, commesso in un piccolo negozio di fiori di New York. Ma per farlo, l’ingordo vegetale deve nutrirsi di qualcosa di molto particolare… Arriva in prima regionale al Teatro Nuovo Giovanni da, dal 14 al 16 gennaio 2022, La, uno dei musical di maggiore successo di tutti i tempi in un nuovo, applauditissimo allestimento. Iconico, dirompente, elettrizzante, lo spettacoloè nato nel 1982 dalla creatività di Howard Ashman e Alan Menken (coppia artistica vincitrice di premi Oscar, Golden globe e Grammy Awards) a partire dall’omonimo film del 1960 diretto da Roger Corman. Da allora il successo planetario ...

