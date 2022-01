"L'85% dei test pre-natali sbagliati": quanti aborti eseguiti per errore? (Di martedì 11 gennaio 2022) Una inchiesta pubblicata dal New York Times mette in discussione la correttezza dei test pre-natali. quanti feti abortiti per sbaglio? Leggi su ilgiornale (Di martedì 11 gennaio 2022) Una inchiesta pubblicata dal New York Times mette in discussione la correttezza deipre-fetiti per sbaglio?

Advertising

chetempochefa : “Mi ricordo mia madre che chiama me e mio fratello alla finestra per guardare sotto la ritirata dei tedeschi' Facc… - SchwoarzMola : RT @claudiomontar: Un paese con l’85% dei vaccinati Spagna/Sanchez 'ci sono le condizioni per passare da un quadro di pandemia a uno di m… - Giordan48430646 : RT @claudiomontar: Un paese con l’85% dei vaccinati Spagna/Sanchez 'ci sono le condizioni per passare da un quadro di pandemia a uno di m… - poicipensa44 : Non avevo mai compreso fino in fondo cosa volesse dire crescere in fretta, non me n’ero mai accorta finché guardand… - longanime3 : @DiegoFusaro c'è chi ha compreso il senso di vivere in comunità (diritti e... doveri), l'85% e passa dei vaccinati… -