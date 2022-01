“Ha svelato le nomination”: bufera al GF Vip, chiesta la squalifica immediata (Di martedì 11 gennaio 2022) Concorrente del GF Vip svela tutte le nomination della scorsa puntata, popolo del web si infuria: ecco tutti i dettagli della vicenda. Il cast del GF Vip (screenshot YouTube)Durante la scorsa diretta, una concorrente del GF Vip ha rivelato tutte le nomination fatte in stanza led alle quali non tutti i gieffini hanno potuto assistere. Si tratta di Manila Nazzaro che, una volta uscita dalla stanza, ha vuotato il sacco con Katia Ricciarelli. Le due sono molto amiche e, insieme a Soleil, hanno stretto un’alleanza molto forte. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Katia Ricciarelli ci ricasca, nuova bordata a Manuel: stavolta arriva la risposta che la zittisce Il popolo del web si infuria: “Manila fuori” Manila Nazzaro al GF Vip (screenshot YouTube)Una volta uscita dalla stanza led, Katia ha prontamente chiesto a Manila chi fosse stato votato.“Soleil, ... Leggi su specialmag (Di martedì 11 gennaio 2022) Concorrente del GF Vip svela tutte ledella scorsa puntata, popolo del web si infuria: ecco tutti i dettagli della vicenda. Il cast del GF Vip (screenshot YouTube)Durante la scorsa diretta, una concorrente del GF Vip ha rivelato tutte lefatte in stanza led alle quali non tutti i gieffini hanno potuto assistere. Si tratta di Manila Nazzaro che, una volta uscita dalla stanza, ha vuotato il sacco con Katia Ricciarelli. Le due sono molto amiche e, insieme a Soleil, hanno stretto un’alleanza molto forte. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Katia Ricciarelli ci ricasca, nuova bordata a Manuel: stavolta arriva la risposta che la zittisce Il popolo del web si infuria: “Manila fuori” Manila Nazzaro al GF Vip (screenshot YouTube)Una volta uscita dalla stanza led, Katia ha prontamente chiesto a Manila chi fosse stato votato.“Soleil, ...

