ESCLUSIVA – Francesco Lodi | La mia carriera e i momenti indelebili

(Di martedì 11 gennaio 2022), classe 1984, è nei ricordi di tutti per le sue splendide punizioni che ne hanno fatto dal 2010 al 2019 il quarto miglior realizzatore in Europa alle spalle di Messi, Ronaldo e Pjanic. Ma Ciccio, così chiamato da tutti, non è solo calci piazzati: un centrocampista di qualità capace di grandi geometrie in mezzo al campo, dotato di gioco lungo e corto. Tutti lo ricordano in Serie A con la maglia del Catania dove si è messo in luce con stagioni di alto livello in cui il club etneo ha ottenuto il miglior piazzamento della sua storia, l’ottavo posto, alle porte dell’Europa. Inha anche vestito le maglie di Empoli, Frosinone, Udinese e Parma fra le altre.: la passione per il calcio e l’esplosione al Catania Come nasce la sua passione per il calcio? “In modo molto ...