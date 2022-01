Dakar 2022, Tappa 8: Al Attiyah ad un passo dal ritiro (Di martedì 11 gennaio 2022) Nasser Al Attiyah ha concluso la Tappa di ieri, la numero 8, con l’undicesimo tempo. Ha agito di conserva? Magari! Il qatariota del team Gazoo Racing SA ha subito una foratura, ma non è quello che lo ha impensierito. La verità è che, durante la prova speciale, il leader della gara ha subito un grave problema tecnico, che lo ha quasi spinto verso il ritiro. Fortunatamente, è riuscito a portare il suo Toyota Hilux al bivacco, dove ha potuto far riparare il guasto. Ma lo scherzetto gli è costato ben 7 minuti. La cosa ha permesso a Sebastien Loeb di ridurre il distacco in classifica generale a meno di 40 minuti. Dakar 2022: Audi da la scossa nella Tappa 8 Dakar 2022: cosa è successo ad Al Attiyah durante la Tappa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 11 gennaio 2022) Nasser Alha concluso ladi ieri, la numero 8, con l’undicesimo tempo. Ha agito di conserva? Magari! Il qatariota del team Gazoo Racing SA ha subito una foratura, ma non è quello che lo ha impensierito. La verità è che, durante la prova speciale, il leader della gara ha subito un grave problema tecnico, che lo ha quasi spinto verso il. Fortunatamente, è riuscito a portare il suo Toyota Hilux al bivacco, dove ha potuto far riparare il guasto. Ma lo scherzetto gli è costato ben 7 minuti. La cosa ha permesso a Sebastien Loeb di ridurre il distacco in classifica generale a meno di 40 minuti.: Audi da la scossa nella: cosa è successo ad Aldurante la...

Advertising

dakar : Stage 7 - ?? Quads ?? Marcelo Medeiros ?? Alexandre Giroud ?? Pablo Copetti All provisional results ??… - dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - redbullITA : Bellissimo ?????? @Petrux9 vince la quinta tappa #Dakar2022 è il primo pilota #MotoGP a farlo ????! ?? Non perdere il D… - rallyssimo : Sebastien o Nasser? Chi la spunta al cambio gomme? - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Rivoluzione Dakar: Walkner nuovo leader, Sunderland adesso insegue) è stato pubblicat… -