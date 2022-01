Covid, i vescovi: a Messa meglio con la Ffp2, niente catechismo per i ragazzi in sorveglianza (Di martedì 11 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color A Messa meglio con la mascherina Ffp2 e ragazzi in sorveglianza dispensati dal catechismo. Sono due tra le indicazioni contenute nella nota diffusa ieri dalla segreteria generale della Cei, Conferenza episcopale italiana, indirizzata a tutti i vescovi d’Italia. “Raccomandiamo a tutti prudenza, senso di responsabilità e rispetto delle indicazioni utili a contenere l’epidemia” -si legge tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 11 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Acon la mascherinaindispensati dal. Sono due tra le indicazioni contenute nella nota diffusa ieri dalla segreteria generale della Cei, Conferenza episcopale italiana, indirizzata a tutti id’Italia. “Raccomandiamo a tutti prudenza, senso di responsabilità e rispetto delle indicazioni utili a contenere l’epidemia” -si legge tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

