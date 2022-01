Covid-19 | record di contagi in Israele | quasi 38mila in un giorno

(Di martedì 11 gennaio 2022)registra un nuovodida coronavirus:casi accertati in 24 ore, mentre continua la corsa della variante Omicron. Secondo i dati del ministero della Salute, riporta Ynet, ieri sono state accertate 37.887 infezioni su 332.993 test effettuati e i casi attivi sono più di 185.750, con 700 pazienti ricoverati in ospedale, 247 dei quali con sintomi gravi. Lunedì erano 117. Da inizio mese, sottolinea Ynet, sono 190.147 i casi confermati tra gli israeliani, un dato che corrisponde al 2% della popolazione. Tra gli ultimi ad aver contratto il virus c’è anche il ministro degli Esteri, Yair Lapid. “Sì, sono risultato positivo al test per il coronavirus – ha twittato – Mi sento bene perché sono vaccinato. Vaccinatevi, indossate le mascherine, affronteremo tutto questo insieme”. Sul ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Termina oggi in Uganda la chiusura delle scuole più lunga del mondo, con milioni di bambini che tornano in classe a… - Avvenire_Nei : Covid. Il record mondiale dell'Uganda: riapre le scuole dopo due anni di chiusura - borghi_claudio : E pure la terza dose #funzionicchia. Covid oggi Israele, sfiorati i 17mila contagi: nuovo record - Virus1979C : RT @repubblica: Covid, Oms: entro due mesi il 50% degli europei sara' contagiato da Omicron. Record mondiale di nuovi casi negli Usa: 1,13… - StreetNews24 : Oltre 200mila positivi nella regione -

Ultime Notizie dalla rete : Covid record

Ansa

il nazionale di oggi martedì 11 gennaio. Il torna a superare nelle ultime 24 ore il 'tetto' dei 21mila contagi, stabilendo un nuovo: il raport di oggi della Regione dà conto infatti di 21.504 nuovi positivi, portando il totale da inizio epidemia a 792.750. Si registrano altre 27 vittime, per un totale da inizio pandemia di ...Un tempo dadopotutto! Questo ha lasciato moltissimi cittadini a bocca asciutta, un motivo ... duramente colpiti dalla pandemia da- 19 . Tuttavia, come sappiamo, il Coronavirus non sembra ...In campo tutto le forze che la piccola Chianni (che nella prima ondata della pandemia riuscì a restare Covid free) può mettere a disposizione per supportare la popolazione in questa nuova fase acuta d ...Tennis. Rafael Nadal si è aggiudicato l’89° titolo della sua carriera a Melbourne la settimana scorsa. L’ex numero 1 del mondo ha recuperato dal COVID a tempo di record e spera di ottenere un grande r ...