Call of Duty Warzone: ritorna il bug delle skin invisibili (Di martedì 11 gennaio 2022) Su Call of Duty Warzone sembra essersi ripresentato un bug sistemato in una patch di pochi giorni fa, che va a rendere invisibili le skin dei giocatori Mentre si può notare come Battlefield 2042 si trovi in difficoltà nel mantenere un elevato numero di giocatori attivi all’interno del suo titolo, Call of Duty Vanguard e Warzone sembrano riuscire ad avere un costante numero di giocatori, anche con la concorrenza effettuata da parte di Halo Infinite. Nel frattempo, le vicende attorno ad Activision Blizzard e le varie accuse rivolte alle due aziende da parte di alcuni ex-dipendenti rimangono comunque un problema piuttosto grave, e in più, da inizio dicembre, si è aggiunto anche uno sciopero effettuato da Raven Software, studio che si occupa di ... Leggi su tuttotek (Di martedì 11 gennaio 2022) Suofsembra essersi ripresentato un bug sistemato in una patch di pochi giorni fa, che va a rendereledei giocatori Mentre si può notare come Battlefield 2042 si trovi in difficoltà nel mantenere un elevato numero di giocatori attivi all’interno del suo titolo,ofVanguard esembrano riuscire ad avere un costante numero di giocatori, anche con la concorrenza effettuata da parte di Halo Infinite. Nel frattempo, le vicende attorno ad Activision Blizzard e le varie accuse rivolte alle due aziende da parte di alcuni ex-dipendenti rimangono comunque un problema piuttosto grave, e in più, da inizio dicembre, si è aggiunto anche uno sciopero effettuato da Raven Software, studio che si occupa di ...

WarzoneSquadIta : RT @WarzoneInsider: Il pre-download del nuovo aggiornamento di Call of Duty #Vanguard é ora disponibile su PlayStation. L'installazione e… - WarzoneInsider : Il pre-download del nuovo aggiornamento di Call of Duty #Vanguard é ora disponibile su PlayStation. L'installazio… - mickyCREE : RT @FaTinaameta: Soleil: Lulù Lulù Lulù Lulù Lulù Lulù: call of duty e play station #gfvip - CyanWhitley : Cojer? prefiero call of duty ?? - codnewsitalia : GHOST 2 ITA : uno dei titoli accantonati da Activision negli ultimi anni è sicuramente il sequel di Call Of Duty Gh… -