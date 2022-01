Caccia al difensore | la volontà di Maldini e Massara

(Di martedì 11 gennaio 2022) La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, fa il punto sui centrali nel mirino dei rossoneri: il nome in cima alla lista è quello di Sven Botman ma è un profilo che sta perdendo consistenza per le ...

Advertising

MilanWorldForum : Milan a caccia del difensore. Tutti i nomi dalla GDS QUI -) - MilanWorldForum : Milan a caccia del difensore. Tutti i nomi dalla GDS QUI -) - mlpfootball : La #sslazio e' a caccia di un difensore centrale, il piu' indiziato e' #casale del #Verona, la sua valutazione si a… - DavideMadeo : RT @RRRossonera: Domanda di mercato, visto che le voci impazzano. Il @acmilan è alla caccia di un difensore centrale. Causa COVID stiamo sc… - DbossVinay1 : RT @MilanWorldForum: Milan a caccia di un difensore. Le ultime news da Sky QUI -) -

Ultime Notizie dalla rete : Caccia difensore

MilanLive.it

Continua laalin casa Milan. Scopriamo chi scende e chi sale: i rossoneri non hanno fretta di chiudere. La volontà di Paolo Maldini e Frederic Massara è quella di prendere un calciatore in ...Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan continua a tenere d'occhio il brasiliano. La concorrenza è ostica! Non si placa laalda parte di Paolo Maldini e Frederic Massara . C'è la sensazione che per gran parte di gennaio la dirigenza milanista sarà impegnata concretamente su tale fronte, che a quanto pare ...Continua la caccia al difensore in casa Milan. Scopriamo chi scende e chi sale: i rossoneri non hanno fretta di chiudere ...Inter e Juventus si sfideranno a San Siro nell'edizione numero 34 della Supercoppa Italiana. Soltanto un precedente tra le due squadre nella competizione: nel 2005 vinsero i nerazzurri grazie a un gol ...