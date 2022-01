Bollette da capogiro, un anno di stangate in arrivo: ma un modo per pagare meno c’è (Di martedì 11 gennaio 2022) Nella Legge di Bilancio 2022 il governo Draghi ha destinato 3,8 miliardi di euro per fronteggiare il caro Bollette, e ha creato anche un fondo da 1 miliardo per dare la possibilità alle famiglie inadempienti di pagare a rate i costi di luce e gas. Un piano di rateizzazione che permette ai clienti domestici in condizione di morosità di poter spalmare senza interessi in 10 quote gli importi delle fatture di fornitura energetica emesse da gennaio ad aprile 2022. Sulla base delle risorse stanziate dalla Manovra, l’Autorità ha infatti confermato l’annullamento transitorio degli oneri generali di sistema in bolletta e potenziato il bonus sociale alle famiglie in difficoltà, permettendo di arginare il caro Bollette per circa 29 milioni di famiglie e 6 milioni di microimprese. Un’ottima notizia, dunque, per tutti gli italiani che nel nuovo ... Leggi su quifinanza (Di martedì 11 gennaio 2022) Nella Legge di Bilancio 2022 il governo Draghi ha destinato 3,8 miliardi di euro per fronteggiare il caro, e ha creato anche un fondo da 1 miliardo per dare la possibilità alle famiglie inadempienti dia rate i costi di luce e gas. Un piano di rateizzazione che permette ai clienti domestici in condizione di morosità di poter spalmare senza interessi in 10 quote gli importi delle fatture di fornitura energetica emesse da gennaio ad aprile 2022. Sulla base delle risorse stanziate dalla Manovra, l’Autorità ha infatti confermato l’annullamento transitorio degli oneri generali di sistema in bolletta e potenziato il bonus sociale alle famiglie in difficoltà, permettendo di arginare il caroper circa 29 milioni di famiglie e 6 milioni di microimprese. Un’ottima notizia, dunque, per tutti gli italiani che nel nuovo ...

