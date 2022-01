Benzina: in aumento verde, anche gasolio e gpl (Di martedì 11 gennaio 2022) Aumenti di oltre 1 centesimo per i prezzi dei carburanti nella settimana dal 3 al 9 gennaio scorsi. Secondo le rilevazioni del ministero della Transizione ecologica sui listini della scorsa settimana, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022) Aumenti di oltre 1 centesimo per i prezzi dei carburanti nella settimana dal 3 al 9 gennaio scorsi. Secondo le rilevazioni del ministero della Transizione ecologica sui listini della scorsa settimana, ...

Ultime Notizie dalla rete : Benzina aumento Benzina: in aumento verde, anche gasolio e gpl ... la benzina verde in modalità self si è attestata nella media nazionale a poco più di 1,733 euro (... In aumento anche il Gpl a 0,819 euro al litro. Rialzo di quasi 3 centesimi per il gasolio per il ...

