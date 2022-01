Australian Open 2022 | teste di serie tabellone maschile | Matteo Berrettini n 7 | Jannik Sinner n 11

(Di martedì 11 gennaio 2022) A pochi giorni dall’inizio dei tabelloni principali degli, che prenderanno il via lunedì 17 gennaio in quel di Melbourne, è stato pubblicato l’elenco provvisorio delle 32diper quanto riguarda il main draw del torneo di singolare. Al momento, in attesa di capire se parteciperà o meno al primo Slam della stagione, a Novak Djokovic è stata affidata la testa din.1. Alle sue spalle gli altri grandi favoriti per il successo finale, con il russo Daniil Medvedev n.2 ed il tedesco Alexander Zverev n.3 del seeding. Da segnalare anche la presenza come sesta testa didello spagnolo Rafael Nadal, al rientro in un Major dopo la sconfitta in semifinale contro Djokovic al Roland Garros 2021. L’Italia potrà ...

MediasetTgcom24 : AUSTRALIA: Djokovic vince la causa: potrà giocare gli Australian Open - Adnkronos : #Djokovic può rimanere in #Australia e giocare gli Australian Open. #ultimora #covid - MediasetTgcom24 : Djokovic, giudice australiano annulla la revoca del visto: potrà giocare gli Australian Open #djokovic… - PellegattaD : RT @Eurosport_IT: ?? La positività di #Djokovic al Covid risale al 16 dicembre 2021 alle ore 20:19. ?? Le sue attività pubbliche nei giorn… - serenel14278447 : Australian Open, il video che smentisce Djokovic: il 2 gennaio salutava una giovane fan a Marbella -

Il tennista australiano Bernard Tomic , ex numero 17 del ranking ma attualmente in 257esima posizione, è stato eliminato nel primo turno di qualificazione aglicontro il russo Roman Safiullin 6 - 1 6 - 4. La sconfitta è però passata in secondo piano; l'atleta di casa, a metà partita, ha infatti dichiarato all'arbitro che risulterà positivo al ...Novak Djokovic La presenza di Novak Djokovic agliè ancora in forte dubbio, ma dal suo staff e dalla sua famiglia c'è grande ottimismo. Nella giornata di ieri si è tenuta una conferenza stampa con la famiglia del numero uno al mondo: ...A pochi giorni dall'inizio dei tabelloni principali degli Australian Open 2022, che prenderanno il via lunedì 17 gennaio in quel di Melbourne, è stato pubblicato l'elenco provvisorio delle 32 teste di ...La famiglia l'ha definita «la partita più importante della carriera». Il primo set è andato a Novak Djokovic, in Australia in attesa di capire se ...