Allegri: «Contro l’Inter gioca Perin. Dybala da valutare, Bonucci non regge tutta la partita» (Di martedì 11 gennaio 2022) Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa per presentare Inter-Juventus di Supercoppa. «Domani gioca Perin. Devo valutare le condizioni di Dybala che ha giocato 86? con la Roma, ha speso molto. Szczesny non ha ancora il green pass, arriverà per ultimo. Rugani ha fatto bene a Roma, certe critiche dispiacciono, vengono attaccate le etichette ai giocatori, ci tenevo a dirlo». «Sarà una partita a sé, in uno stadio meraviglioso Contro la squadra più forte del campionato che arriva in un momento esaltante. Sarà una bellissima partita che non deve intaccare il nostro cammino qualsiasi sia il risultato. Sabato poi arriva l’Udinese, domani dobbiamo giocare con entusiasmo e ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 gennaio 2022) Il tecnico della Juventus, Massimiliano, ha parlato in conferenza stampa per presentare Inter-Juventus di Supercoppa. «Domani. Devole condizioni diche hato 86? con la Roma, ha speso molto. Szczesny non ha ancora il green pass, arriverà per ultimo. Rugani ha fatto bene a Roma, certe critiche dispiacciono, vengono attaccate le etichette aitori, ci tenevo a dirlo». «Sarà unaa sé, in uno stadio meravigliosola squadra più forte del campionato che arriva in un momento esaltante. Sarà una bellissimache non deve intaccare il nostro cammino qualsiasi sia il risultato. Sabato poi arriva l’Udinese, domani dobbiamore con entusiasmo e ...

