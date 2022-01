Varianti Covid | esperti | è una doppia pandemia | con Omicron e Delta verso 2 mln di casi

Advertising

borghi_claudio : Una delle assurdità più grandi del già assurdo ultimo decreto covid è questa. Il DIFFERIMENTO per i guariti dipende… - Adnkronos : 'Con mix #varianti sarà gennaio catastrofico', le parole di Ricciardi. #Covid. - Tg1Rai : A #Milano nei laboratori dell’Università Bicocca, dove i ricercatori studiano le mutazioni del #virus. Più di un mi… - chescafran_ : RT @chasingthestars: Pure le varianti del covid si accoppiano - amartinahh : RT @chasingthestars: Pure le varianti del covid si accoppiano -

Ultime Notizie dalla rete : Varianti Covid

Nonostante le terze dosi siano in piena esecuzione, leal- 19 continuano a mietere vittime e a contribuire alla stesura di dati preoccupanti, che stanno costringendo le istituzioni a ...Anche se Omicron è meno letale di- 19 e delleprecedenti, richiede, per arginarla, delle restrizioni che compromettono la crescita. "Dato il rischio che questo possa coincidere con un ...IN TRIBUNALE A TRANI SOLO CON IL GREEN PASS BASE. 10/01/2022. Il Presidente degli Avvocati tranesi, Tullio Bertolino: «Con senso di responsabilità faremo la nostra parte per la ...Prendo spunto da un attacco vile, ingiustificato ed inutile, quello alla dott.ssa Antonella Viola, per cominciare il nuovo anno con alcune mie considerazioni. I cittadini sono stanchi e, tra essi, i d ...