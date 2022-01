Traffico Roma del 10-01-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 10 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione alregolare sul raccordo pochi gli spostamenti al momento in città rallentamenti in via Cassia tra il raccordo è via dei Due Ponti in entrambi i sensi di marcia lavori per il rifacimento della sede tranviaria da oggi nel tratto di Viale Trastevere Circonvallazione Gianicolense la linea 8 e pertanto sostituita da bus fino al 28 gennaio data prevista per la fine degli interventi dato l’aumento dei contatti da covid-19 scatta oggi l’obbligo del Green passerà forzato per utilizzare i mezzi pubblici le mascherine indossate Inoltre devono essere di tipo ffp2 dettagli di queste e di altre sul sitoluceverde.it Un saluto da Valerio penna un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...