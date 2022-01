Traffico Roma del 10-01-2022 ore 09:30 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Luceverde Roma dalla redazione Buongiorno Ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani molto Traffico sulla Tangenziale Est per questo motivo si è formata una lunga coda verso lo stadio Olimpico lo svincolo A24 a via dei Campi Sportivi incidente su viale Castrense code verso San Giovanni è il Traffico intenso sta provocando code sulla Flaminia raccordo anulare a via dei Due Ponti e poi sulla realty aeroporto dell’Urbe Per quanto riguarda il raccordo anulare file in carreggiata interna altezza Appia in esterna tra Prenestina e Tiburtina lavori per il rifacimento della sede tranviaria da oggi nel tratto di Viale Trastevere Circonvallazione Gianicolense la linea 8 è pertanto sostituita da bus e questo fino al 28 gennaio data prevista per la fine degli interventi da oggi a causa dell’aumento dei contagi da covid 19 scatta l’obbligo delle ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 gennaio 2022) Luceverdedalla redazione Buongiorno Ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani moltosulla Tangenziale Est per questo motivo si è formata una lunga coda verso lo stadio Olimpico lo svincolo A24 a via dei Campi Sportivi incidente su viale Castrense code verso San Giovanni è ilintenso sta provocando code sulla Flaminia raccordo anulare a via dei Due Ponti e poi sulla realty aeroporto dell’Urbe Per quanto riguarda il raccordo anulare file in carreggiata interna altezza Appia in esterna tra Prenestina e Tiburtina lavori per il rifacimento della sede tranviaria da oggi nel tratto di Viale Trastevere Circonvallazione Gianicolense la linea 8 è pertanto sostituita da bus e questo fino al 28 gennaio data prevista per la fine degli interventi da oggi a causa dell’aumento dei contagi da covid 19 scatta l’obbligo delle ...

