Tivoli | a spasso sui mezzi con certificati intestati ad altri | pioggia di sanzioni in un giorno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 10 gennaio 2022). Nuove restrizioni sono entrate in vigore proprio nella giornata di oggi, e i controlli le seguito di pari passo nel tentativo di fronteggiare i numeri sconsiderati che la pandemia sta facendo in questi giorni. Le ultime notizie in merito a ciò provengono da. In molti sono quelli ”pizzicati” con mascherine non in regola, o, addirittura, sprovvisti del certificato. C’è chi, invece, il certificato se lo fa prestare per poter continuare a fruire dei servizi della città. In particola modo deipubblici. Leggi anche:spegne i social durante la pandemia, Guidonia invece informa sull’andamento dei contagi Qui i Carabinieri hanno eseguito controlli presso il capolinea dei bus in arrivo dalla capitale. Hanno passato in rassegna circa 129 persone, 8 delle quali, cittadini stranieri, sono state ...