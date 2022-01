Tegola in casa Juve: grave infortunio per Chiesa (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nuovo problema per la Juve di Max Allegri: Federico Chiesa, che era stato decisivo nello scorso big match contro il Napoli, è uscito dolorante al 30? della partita di ieri 9 Gennaio contro la Roma a causa di un infortunio. L’attaccante Juventino ha lasciato il posto a Kulusevski dopo uno scontro di gioco con il difensore della Roma, Smalling. infortunio Chiesa: emergenza per la Juve La Juventus festeggia la straordinaria rimonta contro la Roma, ma trema per le condizioni del suo gioiellino, Federico Chiesa. Dopo essere uscito, zoppicando, al minuto 30 del match, la prima diagnosi era stata quella di una distorsione al ginocchio. Oggi, 10 Gennaio, altri esami più approfonditi hanno chiarito la gravità dell’infortunio. ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nuovo problema per ladi Max Allegri: Federico, che era stato decisivo nello scorso big match contro il Napoli, è uscito dolorante al 30? della partita di ieri 9 Gennaio contro la Roma a causa di un. L’attaccantentino ha lasciato il posto a Kulusevski dopo uno scontro di gioco con il difensore della Roma, Smalling.: emergenza per laLantus festeggia la straordinaria rimonta contro la Roma, ma trema per le condizioni del suo gioiellino, Federico. Dopo essere uscito, zoppicando, al minuto 30 del match, la prima diagnosi era stata quella di una distorsione al ginocchio. Oggi, 10 Gennaio, altri esami più approfonditi hanno chiarito la gravità dell’. ...

