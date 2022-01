SsangYong - Dopo la Mahindra | il controllo passa a un consorzio guidato dalla Edison Motors

(Di lunedì 10 gennaio 2022) LaMotor esce ufficialmente dall'ennesima crisi della sua storia: undi investitori,startup sudcoreanae composto anche dai fondi Korea Corporate Governance Improvement (KCGI) e Keystone e dall'azienda di elettronica Semisysco, ha sottoscritto un accordo per acquisire tutte le attività produttive e la maggioranza del capitale per un corrispettivo di 304,8 miliardi di won, pari a poco più di 225 milioni di euro. Finisce ilggio in India. L'intesa, già approvata da un tribunale fallimentare di Seul, sarà perfezionata una volta completati alcuniggi tecnici: tra questi figurano il via libera di almeno i due terzi dei creditori dellae l'approvazione da parte della ...

... in particolare la chiusura di Daewoo. era in amministrazione controllata da aprile, a causa dei debiti contratti per la sua attività produttiva , che Mahindra non era riuscita a ... L'accordo con Kia arrivò nel 1996 , e qualche difficoltà iniziale il rapporto è decisamente ...