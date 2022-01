Sinead O' Connor | Mio figlio ha imparato a fare il cappio con cui si è impiccato in ospedale

Advertising

infoitcultura : Lutto per la cantante Sinead O'Connor: morto il figlio 17enne Shane - infoitcultura : Sinead O’Connor: “Mio figlio si è impiccato”, poi ringrazia il padre Donal Lunny - anna_annie12 : Sinead O' Connor perde l'amato figlio e lo ricorda con queste parole - Radio Monte Carlo - rmc_official : L'artista rivela di aver perso il figlio diciassettenne, che era la 'vera luce della sua vita'. #SineadOConnor… - infoitcultura : Sinead O'Connor, la vita folle e tragica -

Ultime Notizie dalla rete : Sinead Connor

"Sono stata una persona molto travagliata". Tempo fa, dovendosi descrivere,O'aveva usato queste parole, specificando anche una cosa però, dopo tante inquietudini: "Indietro non ci voglio tornare". È la vita, però, che sembra riportarla sempre al punto di ...Scopriamo tutto quello che c'è da sapere suO': i drammi, la sfolgorante carriera e la vita privata.O'è una delle più famose voci irlandesi ma, nel corso degli anni, la carriera della cantante ha subìto numerose ...Dramma per Sinead O’Connor: il figlio 17enne si è suicidato. La cantante annuncia via social la morte del figlio adolescente Shane.“Il mio mondo crollerebbe senza di te. Sei il mio cuore. Per favore, non impedirgli di battere". I tweet angoscianti pubblicati in questi giorni da Sinéad O’Connor sono la cronaca di un incubo o di un ...