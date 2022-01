Scuola, in tutta Italia la via crucis dei presidi: poco personale, boom di contagi, niente mascherine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Riaprire le aule dopo la lunga pausa natalizia per alcuni istituti scolastici è stata una vera e propria via crucis. Sono decine e decine le situazioni di emergenza denunciate dai presidi di tutta Italia. A Milano è il preside del prestigioso liceo Virgilio, Roberto Garroni, a lanciare l’allarme. Assenza di personale, 200 ragazzi in quarantena, mascherine Ffp2 insufficienti. Infine enormi difficoltà nel tracciare i contagi. “Per tenere la Scuola aperta è necessaria la presenza di personale. Attualmente ampiamente assente a causa del Covid “, spiega. “E far funzionare 79 classi in queste condizioni non è semplice. Anche se mi sono battuto, in passato, per restare in presenza. Attualmente però abbiamo classi dimezzate. Che i docenti ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Riaprire le aule dopo la lunga pausa natalizia per alcuni istituti scolastici è stata una vera e propria via. Sono decine e decine le situazioni di emergenza denunciate daidi. A Milano è il preside del prestigioso liceo Virgilio, Roberto Garroni, a lanciare l’allarme. Assenza di, 200 ragazzi in quarantena,Ffp2 insufficienti. Infine enormi difficoltà nel tracciare i. “Per tenere laaperta è necessaria la presenza di. Attualmente ampiamente assente a causa del Covid “, spiega. “E far funzionare 79 classi in queste condizioni non è semplice. Anche se mi sono battuto, in passato, per restare in presenza. Attualmente però abbiamo classi dimezzate. Che i docenti ...

Advertising

he4rtbreakgirll : RT @mrsxsprouse: “paradossalmente più fa male più ne siamo tutti attratti, perché se ti toglie tutto pensi a quanto potrà darti” MI SONO S… - frather132 : @RaffaellaP6 @AStramezzi Il punto è proprio questo....avanti tutta a prescindere!!!! La scuola sarà terreno fertile… - CorrNazionale : Il Tar ferma il governatore #DeLuca, sospesa l’ordinanza sul ritorno in #Dad: da domani alunni in aula in tutta la… - pinkplumcake : @mavih_ Due ragazze (canadesi mi pare) nella domanda avevano scritto Milano e le hanno mandate da noi, che siamo a… - loreval8 : Per quel poco a cui può servire tutta la mia solidarietà agli studenti del #liceoManzoni Scuola, a Milano occupato… -