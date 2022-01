Rita Dalla Chiesa al Grande Fratello Vip | “Avrei dovuto farlo | costretta a dire no”

(Di lunedì 10 gennaio 2022)sarebbe un’ottima concorrente per ilVip ed infatti Alfonso Signorini l’anno scorso le ha chiesto di entrare in corso d’opera, ma alla fine la conduttrice – dopo aver accarezzato l’idea – è statadi no. “L’anno scorso mi chiamò Signorini per ilVip, sarei dovuta entrare dopo che se n’era andata la contessa Patrizia De Blanck”. – Ha confessatoa BubinoBlog – “Quando mi ha chiamato quella sera per propormi di entrare almia figlia stava attraversando un momento molto duro e difficile. Aveva perso il marito e io volevo volevo stare vicina a lei e a mio ...

Chiesa è stata sposata con Fabrizio Frizzi per sei anni: nel 1998 optarono per la separazione, ma rimasero comunque amici. In quel periodo, come raccontato dalla conduttrice ...Un legame fortissimo tra Rita Dalla Chiesa e Alfonso Signorini. A rivelarlo la stessa giornalista. Per lei il conduttore del Grande Fratello Vip ci è sempre stato, anche durante la difficile separazione da Fabrizio Frizzi . '...Rita Dalla Chiesa ha svelato per la prima volta un retroscena inedito sul suo rapporto con Alfonso Signorini e sul suo addio a Frizzi.