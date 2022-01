Omicron, la Spagna verso una gestione “simile a quella per l’influenza”. Sanchez: “Dibattito da portare in Ue”. Germania: “Ora nuove misure” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Mentre tutta Europa è preoccupata per le possibili conseguenze sui sistemi sanitari dovute alla rapida e massiccia diffusione della variante Omicron del coronavirus, in Spagna il presidente del governo, Pedro Sanchez, annuncia che Madrid sta valutando di modificare il proprio approccio alla pandemia che porterà anche a un piano di gestione che i media locali hanno definito “più simile a quello attuato per l’influenza”. Il capo dell’esecutivo sostiene che “dobbiamo valutare l’evoluzione del Covid dalla situazione di pandemia vissuta finora verso quella di una malattia endemica”, aggiungendo che questo è “un Dibattito che stiamo cercando di aprire a livello europeo”. Secondo il primo ministro iberico è arrivato il momento di “rispondere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Mentre tutta Europa è preoccupata per le possibili conseguenze sui sistemi sanitari dovute alla rapida e massiccia diffusione della variantedel coronavirus, inil presidente del governo, Pedro, annuncia che Madrid sta valutando di modificare il proprio approccio alla pandemia che porterà anche a un piano diche i media locali hanno definito “piùa quello attuato per”. Il capo dell’esecutivo sostiene che “dobbiamo valutare l’evoluzione del Covid dalla situazione di pandemia vissuta finoradi una malattia endemica”, aggiungendo che questo è “unche stiamo cercando di aprire a livello europeo”. Secondo il primo ministro iberico è arrivato il momento di “rispondere ...

