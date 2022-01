«Non ha senso chiudere la scuola prima di tutto il resto» (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lo ha detto Mario Draghi nella conferenza stampa sul nuovo decreto sulle restrizioni, rispetto al tema del giorno Leggi su ilpost (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lo ha detto Mario Draghi nella conferenza stampa sul nuovo decreto sulle restrizioni, rispetto al tema del giorno

AlbertoBagnai : Una cosa veramente incredibile! Ma poi che senso ha tirare in ballo così il PdR? E poi lui che studi ha fatto? Non… - CottarelliCPI : Draghi in conferenza stampa ha appena detto una verità: non ha senso chiudere tutta la scuola prima di chiudere tut… - GiovaQuez : Balanzoni: 'Ormai gli schieramenti sono fatti. Ora si faranno azioni. Noi siamo i duri e puri. Per cui adunata dei… - AlaskaCall : RT @PBerizzi: Si può dire e pensare tutto, si può essere d'accordo o meno. Ma alla fine si deposita una frase ed è quella che oggi conta pi… - Trentin0 : Draghi: “Non ha senso chiudere le scuole e tenere aperto tutto il resto”. -

Ultime Notizie dalla rete : Non senso Scuola aperta, Draghi: "Priorità del governo" "Non ha senso chiudere la scuola prima di aver chiuso tutto il resto" "Il governo ha la priorità che la scuola stia aperta in presenza". Il premier Mario Draghi, in conferenza stampa, oggi si esprime ...

E rifiuta la domanda sul Colle: 'Non posso rispondere' 'Ci sono anche motivazioni di ordine pratico - aggiunge - ai ragazzi si chiede di stare a casa, poi fanno sport tutto il pomeriggio e vanno in pizzeria? Non ha senso chiudere la scuola prima di tutto ...

Milano, preside del Volta: "Con tutto aperto non ha senso chiudere la scuola" TGCOM Parete. Covid-19, situazione preoccupante: 345 positivi attualmente confermati dal sindaco All’epoca si registrava una maggiore gravità e provvedimenti comunali avevano un senso anche perché non era possibile spostarsi da un territorio all’altro. Oggi provvedimenti più restrittivi a livello ...

La condanna di Draghi: "Dai No Vax dipendono gran parte dei nostri problemi" Non ha senso chiudere la scuola prima di aver chiuso tutto il resto e non ci sono i motivi per farlo. Bisogna respingere un ricorso generalizzato alla Dad”. Il Ministro della Pubblica Istruzione ...

