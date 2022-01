No vax, il post folle: 'Cerco positivi per invito a cena anche a pagamento' (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ufficialmente in paese nessuno vuole commentare ciò che è ormai diventato argomento pubblico di chiacchiera e confronto. A , e anche oltre i confini comunali, tutti sanno dell'annuncio che una loro ... Leggi su leggo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ufficialmente in paese nessuno vuole commentare ciò che è ormai diventato argomento pubblico di chiacchiera e confronto. A , eoltre i confini comunali, tutti sanno dell'annuncio che una loro ...

Advertising

RaiNews : Infermiera pubblica post su Facebook in cui si scaglia contro l'entità della multa prevista per i No vax over 50 - infoitinterno : Il post no vax: «Cerco positivi per invito a cena anche a pagamento» - infoitinterno : No vax, il post folle: «Cerco positivi per invito a cena anche a pagamento» - bizcommunityit : Il post no vax: «Cerco positivi per invito a cena anche a pagamento» - StefanoFassina : Strumentale uso #novax di Resistenza e Antifascismo: la solita filiera post-sessantottina anarco-individualista, an… -