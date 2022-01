New York, incendio in un palazzo del Bronx: 19 morti tra cui bambini (Di lunedì 10 gennaio 2022) Un grosso incendio è divampato ieri in un palazzo del Bronx, quartiere di New York. Diciannove le vittime fin ora accertate, tra cui nove bambini. Più di 63 le persone rimaste ferite, alcune ricoverate con ustioni di diverso grado in ospedale. Oltre 200 i soccorritori intervenuti sul posto, che hanno provveduto a salvare alcuni abitanti dell’edificio grazie all’utilizzo delle scale dei camion dei vigili del fuoco. incendio nel Bronx Secondo le ricostruzioni il rogo è partito da una stufetta elettrica portatile posta all’interno di una stanza da letto. Le fiamme si sono sviluppate in maniera rapida, anche a causa delle porte degli appartamenti rimaste aperte durante l’evacuazione. Molte persone sono decedute per arresto cardiaco per via del fumo denso e della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Un grossoè divampato ieri in undel, quartiere di New. Diciannove le vittime fin ora accertate, tra cui nove. Più di 63 le persone rimaste ferite, alcune ricoverate con ustioni di diverso grado in ospedale. Oltre 200 i soccorritori intervenuti sul posto, che hanno provveduto a salvare alcuni abitanti dell’edificio grazie all’utilizzo delle scale dei camion dei vigili del fuoco.nelSecondo le ricostruzioni il rogo è partito da una stufetta elettrica portatile posta all’interno di una stanza da letto. Le fiamme si sono sviluppate in maniera rapida, anche a causa delle porte degli appartamenti rimaste aperte durante l’evacuazione. Molte persone sono decedute per arresto cardiaco per via del fumo denso e della ...

