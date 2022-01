Napoli, Osimhen ha effettuato le visite post-Covid a Castel Volturno (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Napoli comunica attraverso il suo sito ufficiale, che Victor Osimhen questa mattina è stato sottoposto alle visite post Covid a Castel Volturno. L’attaccante è dunque tornato. Si attende l’appuntamento per la Tac di controllo che determinerà le sue condizioni dopo l’intervento di ricostruzione al volto in conseguenza dell’infortunio subito nel match contro l’Inter. Dopo il successo sulla Sampdoria, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina per l’ottavo di finale di Coppa Italia in programma giovedì allo Stadio Maradona (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ilcomunica attraverso il suo sito ufficiale, che Victorquesta mattina è stato sottoo alle. L’attaccante è dunque tornato. Si attende l’appuntamento per la Tac di controllo che determinerà le sue condizioni dopo l’intervento di ricostruzione al volto in conseguenza dell’infortunio subito nel match contro l’Inter. Dopo il successo sulla Sampdoria, ilha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina per l’ottavo di finale di Coppa Italia in programma giovedì allo Stadio Maradona (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. ...

