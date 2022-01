Napoli, Osimhen finalmente negativo: ecco la data del possibile rientro in campo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Luciano Spalletti può sorridere, Victor Osimhen è guarito dal Covid. Secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe clamorosamente già tornare tra i convocati per la sfida in programma lunedì contro il Bologna. Victor Osimhen attaccante del NapoliDecisivi saranno i test fisici che l’attaccante nigeriano svolgerà in settimana. Se i test saranno buoni, potrebbero bastare per rivederlo almeno fra i convocati già per la gara di lunedì prossimo, di certo è quello che i tifosi partenopei sperano. Osimhen non vede il campo dalla gara di San Siro contro l’Inter dello scorso 21 Novembre. Leggi su rompipallone (Di lunedì 10 gennaio 2022) Luciano Spalletti può sorridere, Victorè guarito dal Covid. Secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe clamorosamente già tornare tra i convocati per la sfida in programma lunedì contro il Bologna. Victorattaccante delDecisivi saranno i test fisici che l’attaccante nigeriano svolgerà in settimana. Se i test saranno buoni, potrebbero bastare per rivederlo almeno fra i convocati già per la gara di lunedì prossimo, di certo è quello che i tifosi partenopei sperano.non vede ildalla gara di San Siro contro l’Inter dello scorso 21 Novembre.

