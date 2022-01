Maria Chiara Giannetta a Sanremo 2022 | svelate le prime donne del Festival

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono stateleduedeldi. Sul palco con Amadeus non ci sarà solo Checco Zalone, il primo degli ospiti ad essere annunciato in via ufficiale in diretta al TG1. Alessia Marcuzzi, Miriam Leone, Matilda De Angelis sono solo alcuni dei nomi femminili che si rincorrono da settimane e su di loro vige il massimo riserbo. La prima donna ad essere annunciata ufficialmente tra gli ospiti, infatti, non è tra queste. Si tratta dell’attrice, nota ai più per essere la protagonista della fiction Blanca. Ma l’abbiamo vista anche in un’altra fiction Rai molto amata: ha preso parte a Don Matteo nel 2014 e nel 2018. La rivedremo nella tredicesima stagione la prossima primavera ma ...