Lui mi ha tradita con un altro uomo

Otto anni di matrimonio, due splendide figlie gemelle. Una grande casa in un quartiere più che decoroso. Un marito bello, premuroso, affettuoso, che mi tratta come una regina e adora le sue bambine. Un uomo che mi ha permesso di lasciare il mio posto di lavoro sicuro ma che non mi piaceva, per dedicarmi alle mie passioni, che mi gratificano ma economicamente rendono poco. Lui, grazie al suo lavoro, non ci fa mancare nulla: vacanze, weekend, extra. E allora cosa c'è che non va? Scopro prima di Natale che, durante le sue trasferte lavorative, si vede con qualcun altro. Non una donna, ma un uomo. Mi crolla il mondo addosso. Cosa faccio, prendo le bimbe e mollo tutto? Lui mi dice che ci ama più della sua vita, ma non può sopprimere parte della sua natura. Io non capisco più nulla. Julie Si dice che il tradimento sia l'effetto e non la ...

