Lo strano caso dei positivi “a scoppio ritardato”

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Ultime notizie sul Covid: lo Stato ha perso la bussola – e la partita, gioco, incontro. Sono sempre di più, infatti, i contagiati a: come sarebbe? Sarebbe che uno improvvisamente avverte dolori alle ossa, raffreddore, stanchezza, a volte febbre più o meno alta, insomma tutti i sintomi della cara vecchia influenza; si fa un tampone: negativo, se ne fa un altro, per sicurezza: negativo. Dopo qualche giorno smaltisce, si sente meglio, guarisce, esce, ma, vuoi per pignoleria, vuoi perché gli amici, i colleghi, gli estranei sui social gli dicono di non fidarsi, si spara un terzo tampone: positivo. Così scopre di essere stato “male” solo quando si sente di nuovo bene, figura soggetto al virus ma come onda lunga, come scia: era sano quando era “malato”, è malato quando si sente sano: la favola finisce col positivo che, saltellante di salute ...