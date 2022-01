La vita oltre i figli esiste e non è poi così male (Di lunedì 10 gennaio 2022) La vita dopo i figli (Otherhood) è un film diretto da Cindy Chupack, e tratto dal romanzo Qualunque cosa ti renda felice di William Sutcliffe, che tutte dovremmo vedere. Il motivo è presto detto: quella commedia con Angela Bassett, Patricia Arquette e Felicity Huffman parla di noi e del nostro ruolo di mamma. Di come ci sentiamo quando abbiamo la sensazione che quel compito che ci spettava di diritto sta per volgere al termine con la consapevolezza che i nostri bambini, ormai diventati adulti con il loro lavoro, le famiglie e una nuova vita, non hanno più bisogno di noi. Quel film racconta di come ci sentiamo spaesate e perse, e a volte anche abbandonate, senza più quel punto di riferimento che erano diventati i nostri figli. Non che questo accada realmente, intendiamoci. Perché nonostante le distanze fisiche e ... Leggi su dilei (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ladopo i(Otherhood) è un film diretto da Cindy Chupack, e tratto dal romanzo Qualunque cosa ti renda felice di William Sutcliffe, che tutte dovremmo vedere. Il motivo è presto detto: quella commedia con Angela Bassett, Patricia Arquette e Felicity Huffman parla di noi e del nostro ruolo di mamma. Di come ci sentiamo quando abbiamo la sensazione che quel compito che ci spettava di diritto sta per volgere al termine con la consapevolezza che i nostri bambini, ormai diventati adulti con il loro lavoro, le famiglie e una nuova, non hanno più bisogno di noi. Quel film racconta di come ci sentiamo spaesate e perse, e a volte anche abbandonate, senza più quel punto di riferimento che erano diventati i nostri. Non che questo accada realmente, intendiamoci. Perché nonostante le distanze fisiche e ...

