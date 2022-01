La realtà virtuale esiste già ed è più divertente e colorata del metaverso

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Come il fantasma di un orfano vittoriano, Second Life continua a infestare la nostra idea di progresso. Era del resto l’immagine perfetta di futuro di un mondo, quello dei primi Duemila, che si apprestava a conoscere un acceleramento tecnologico inaudito. Nel 2022, però, superata la sbornia dell’era mobile, il settore sembra destinato a una nuova rivoluzione: Web3? Crypto?? Tutte queste cose messe assieme? Nell’attesa di sapere contro cosa stiamo sfrecciando a tutta velocità, ecco che torniamo al nostro simulacro preferito: Second Life. Solo che ora si chiama metaverse, ha ispirato il rebranding di Facebook (ora Meta) ed è uno dei protagonisti della CES di quest’anno, l’immane fiera dell’elettronica di consumo che si sta tenendo a Las Vegas. L’hype attorno alla parola è altissimo: chi l’ha visitata giura sia impossibile contare il ...