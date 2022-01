JW Anderson non sfilerà a Pitti Uomo. E non è l'unico (Di lunedì 10 gennaio 2022) A fare da apripista è stato Giorgio Armani il 4 gennaio, con la cancellazione delle sfilate 2022 che avrebbero dovuto tenersi a Milano e a Parigi. Come già accaduto in passato, sono molti i brand e gli stilisti che oggi lo seguono a ruota e cancellano o rinviano le presentazioni e i défilé già in calendario, da Pitti Uomo a Milano Moda Uomo 2022, fino ai red carpet, ai saloni e agli eventi. Leggi anche › Giorgio Armani cancella le prossime sfilate a causa dei contagi Sfilate 2022 cancellate, le motivazioni In primis, le preoccupazioni a livello sanitario sullo stato dei contagi sempre più frequenti causati dalle varianti di coronavirus, che dilagano in Europa e nel mondo nonostante i vaccini. E poi, le inevitabili concause: lo ... Leggi su iodonna (Di lunedì 10 gennaio 2022) A fare da apripista è stato Giorgio Armani il 4 gennaio, con la cancellazione delle sfilate 2022 che avrebbero dovuto tenersi a Milano e a Parigi. Come già accaduto in passato, sono molti i brand e gli stilisti che oggi lo seguono a ruota e cancellano o rinviano le presentazioni e i défilé già in calendario, daa Milano Moda2022, fino ai red carpet, ai saloni e agli eventi. Leggi anche › Giorgio Armani cancella le prossime sfilate a causa dei contagi Sfilate 2022 cancellate, le motivazioni In primis, le preoccupazioni a livello sanitario sullo stato dei contagi sempre più frequenti causati dalle varianti di coronavirus, che dilagano in Europa e nel mondo nonostante i vaccini. E poi, le inevitabili concause: lo ...

Advertising

barracuda563 : @CucchiRiccardo Riccardo devo dirti la verità ce l' avevo con Sarri ma vedendo i portieri , Hysai,Luiz Felipe ,Basi… - GiovanniLanzi2 : @litro_dani @massicaroletti Aggiungi anche Akpa, Vavro, Durmisi, Adekanye, A.Anderson ecc ecc. Ma la rosa di un Clu… - federicob95 : RT @P300it: Supercross | Anaheim #1 2021, Anderson (Kawasaki): “Ho cercato di essere pulito, non posso controllare le reazioni degli altri… - P300it : Supercross | Anaheim #1 2021, Anderson (Kawasaki): “Ho cercato di essere pulito, non posso controllare le reazioni… - flamanc24 : RT @vitaveramente: • paul thomas anderson ascolti i radiohead e li fai passare come se fossero una piccola band underground che non conosce… -