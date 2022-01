Golden Globe 2022 un’edizione insolita, delusione per Sorrentino: tutti i vincitori (Di lunedì 10 gennaio 2022) Era già stato anticipato che la 79° edizione dei Golden Globe sarebbe stata atipica. La kermesse, che ha avuto luogo alcune ore fa presso il Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, infatti, ha assistito alla totale assenza di star, pubblico e stampa in sala. Il tutto ha avuto origine dalla controversia che ha travolto l’HFPA (Hollywood Foreign Press Association). L’ente che si occupa dell’assegnazione dell’ambita statuetta è stato accusato di discriminazione, a causa della mancanza di diversity nella giuria. Nonostante il regolamento maggiormente inclusivo, con l’aggiunta di 21 nuovi membri appartenenti ad alcune minoranze, nessuno ha voluto farsi carico di trasmettere l’evento. Ciò non ha fermato la consegna dei premi, che si è svolta in maniera singolare. Nessun presente, nessun red carpet e, all’ultimo, nessuna diretta ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 10 gennaio 2022) Era già stato anticipato che la 79° edizione deisarebbe stata atipica. La kermesse, che ha avuto luogo alcune ore fa presso il Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, infatti, ha assistito alla totale assenza di star, pubblico e stampa in sala. Il tutto ha avuto origine dalla controversia che ha travolto l’HFPA (Hollywood Foreign Press Association). L’ente che si occupa dell’assegnazione dell’ambita statuetta è stato accusato di discriminazione, a causa della mancanza di diversity nella giuria. Nonostante il regolamento maggiormente inclusivo, con l’aggiunta di 21 nuovi membri appartenenti ad alcune minoranze, nessuno ha voluto farsi carico di trasmettere l’evento. Ciò non ha fermato la consegna dei premi, che si è svolta in maniera singolare. Nessun presente, nessun red carpet e, all’ultimo, nessuna diretta ...

