(Di lunedì 10 gennaio 2022) Isusono molto simili ai vortici degli oceani sulla Terra. Secondo lo studio di un team internazionale di scienziati, tra cui alcuni italiani dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), appena pubblicato sulla rivista Nature Physics, iche si sviluppano nell’atmosfera sopra i poli del pianetahanno molto in comune con i vortici presenti negli oceani della Terra. Una scoperta che svela altri dettagli dell’intricato puzzle che compone questi fenomeni di. La scoperta è arrivata grazie al confronto delle immagini dei vortici polari diinviate dalla sonda Juno della Nasa con quelle della circolazione marina negli oceani terrestri e applicando i principi ...

Advertising

sulsitodisimone : Giove, svelati nuovi misteri sui poderosi cicloni - italiaserait : Giove, svelati nuovi misteri sui poderosi cicloni - fisco24_info : Svelati nuovi misteri sui poderosi cicloni di Giove, sono simili ai vortici dei nostri oceani: La scoperta è arriva… - StraNotizie : Svelati nuovi misteri sui poderosi cicloni di Giove, sono simili ai vortici dei nostri oceani… - TV7Benevento : **Spazio: svelati nuovi misteri sui poderosi cicloni di Giove, simili a vortici nostri oceani** (2)... -

Ultime Notizie dalla rete : Giove svelati

Adnkronos

Alla fine potremmo dover rivedere anche la teoria dell'evoluzione di pianeti comee Saturno', ...nascosti Così hanno origine le regioni attive del Sole I segreti degli ammassi di galassie...Di Andre- 16/11/2021 Guerra aperta fra la Royal Family e Netflix. Il motivo? In 'The Crown 5' sarebbero statiparticolari scottanti sulla morte di Lady Diana. Si dovrà aspettare il 2022 per ...Roma, 10 gen. I poderosi cicloni su Giove sono molto simili ai vortici degli oceani sulla Terra. Secondo lo studio di un team internazionale di scienziati, tra ...I poderosi cicloni su Giove sono molto simili ai vortici degli oceani sulla Terra. Secondo lo studio di un team internazionale di scienziati, tra cui alcuni italiani dell’Istituto Nazionale di Astrofi ...