GF Vip | Vladimir Luxuria choc a Pomeriggio 5 Attacco a Katia | ' Le manca qualcosa | le serve un toy boy'

(Di lunedì 10 gennaio 2022) In vista della puntata di lunedì 10 gennaio, a5 News si torna a parlare del caos piombato nella casa del Grande Fratello Vip . Simona Branchetti cerca di far chiarezza sull'esasperazione ...

Advertising

Micamazzone : GF vip 7:Miryea Stabile, Vera Gemma, Eva Grimaldi, Patrizia Pellegrino, Guendalina Tavassi, Giada De Blanck, Taylor… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Vladimir

ComingSoon.it

... a Pomeriggio 5 News si torna a parlare del caos piombato nella casa del Grande Fratello. ... E Simona Branchetti chiede la sua opinione all'opinionista di Pomeriggio 5 News:Luxuria . L'ex ...Il nuovo format di Italia 1 condotto da Nicola Savino prevede come protagonisti dei. La loro missione? Affrontare l'esame di quinta elementare sotto la guida attenta dei loro '...Luxuria, ...In vista della puntata di lunedì 10 gennaio, a Pomeriggio 5 News si torna a parlare del caos piombato nella casa del Grande Fratello Vip. Simona Branchetti cerca di far ...Scopriamo qualcosa in più su Imma Battaglia, la moglie dell'ormai ex concorrente del Grande Fratello Vip, Eva Grimaldi!