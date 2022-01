GF Vip 6, ecco quando Gianmaria Antinolfi lascerà la Casa (Di lunedì 10 gennaio 2022) La notizia è degli ultimi giorni ed è stata data da Gabriele Parpiglia, il quale ha fatto sapere che quasi certamente a breve Gianmaria Antinolfi abbandonerà il Grande Fratello Vip 6. E a spingerlo ad andarsene è il suo lavoro. Stando a quanto riporta Parpiglia, infatti, Antinolfi avrebbe preso un’aspettativa per partecipare al reality show. Ora però sarebbe in scadenza e i suoi capi gli starebbero chiedendo cosa intende fare. Ovviamente se restasse nella Casa, perderebbe il lavoro, e non crediamo che il verace napoletano sia disposo ad arrivare a tanto. Dalle anticipazioni, sappiamo inoltre che la sua uscita – che, lo ribadiamo, non è ancora certa al 100% – avverrà nella puntata di lunedì prossimo. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip shock, Katia rivela: “Gli autori mi hanno fatto i ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 10 gennaio 2022) La notizia è degli ultimi giorni ed è stata data da Gabriele Parpiglia, il quale ha fatto sapere che quasi certamente a breveabbandonerà il Grande Fratello Vip 6. E a spingerlo ad andarsene è il suo lavoro. Stando a quanto riporta Parpiglia, infatti,avrebbe preso un’aspettativa per partecipare al reality show. Ora però sarebbe in scadenza e i suoi capi gli starebbero chiedendo cosa intende fare. Ovviamente se restasse nella, perderebbe il lavoro, e non crediamo che il verace napoletano sia disposo ad arrivare a tanto. Dalle anticipazioni, sappiamo inoltre che la sua uscita – che, lo ribadiamo, non è ancora certa al 100% – avverrà nella puntata di lunedì prossimo. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip shock, Katia rivela: “Gli autori mi hanno fatto i ...

